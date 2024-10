Dopo Spezia-Modena le maglie bianche andranno all’asta per sostenere la raccolta benefica in memoria di Michelangelo Orlandi

In occasione della partita Spezia-Modena, in programma sabato 2 novembre allo stadio Picco, il club aquilotto metterà all’asta, sulla piattaforma MatchWornShirt, le maglie indossate dai giocatori scesi in campo. I fondi raccolti saranno devoluti interamente all’asta benefica avviata nei giorni scorsi dopo la tragica e prematura scomparsa di Michelangelo Orlandi, giovane tifoso aquilotto attivissimo nel mondo del soccorso. L’obiettivo è infatti l’acquisto di attrezzature salvavita, che rappresentano un contributo concreto per la comunità, in linea con l’amore e la dedizione che Michelangelo aveva per il mondo del soccorso e nei confronti del prossimo. L’asta sarà attiva dal fischio d’inizio di Spezia-Modena e terminerà domenica 10 novembre alle ore 12:00. A tal proposito, Spezia Calcio intende ringraziare MatchWornShirt per la sensibilità e la collaborazione dimostrate.

