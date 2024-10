“Era pronto ad andare in Afghanistan”: ecco perché il 22enne operaio dei cantieri navali è stato condannato per terrorismo

Genova. Prima si è “radicalizzato” grazie ai siti inneggianti “alla lotta religiosa e alle imprese terroristiche”, poi è “arrivato a concepire una scelta di adesione alla lotta violenta in nome dell’islamismo […] aderendo pienamente alle finalità di eversione del sistema occidentale fino a dichiarare il proprio assenso al martirio e la propria disponibilità a raggiungere l’Afghanistan”. Per questo Faysal Rahman, l’operaio 22enne originario del Bangladesh, arrestato dalla Digos a novembre dell’anno scorso per terrorismo è stato condannato in abbreviato a a 3 anni, un mese e 10 giorni di reclusione per partecipazione a un’organizzazione terroristica.

“Si definisce soldato di Dio – spiega la gup Carla Pastorini nelle motivazioni della condanna – amante di Al-Qaeda, compie attività di addestramento, fino ad arrivare a dichiarare di essere pronto al combattimento ed al suicidio con il canto del nasheed il 1 settembre 2023”.

