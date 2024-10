Genoa, Ekhator: “Siamo sereni e consapevoli dei nostri mezzi. Balotelli? Il mio idolo”

Genova. “All’inizio avevo molta paura, però grazie all’aiuto del mister mi sono rilassato e ho giocato come so fare. Nello spogliatoio siamo sereni, consapevoli dei nostri mezzi, è un gruppo forte e con l’aiuto dei tifosi cercheremo di andare a fare grandi partite”.

Dal ritiro con la prima squadra, a scampoli di partita, al gol, sino all’esordio dal primo minuto, di sicuro il diciassettenne non si aspettava una stagione così, ma le circostanze lo hanno favorito. La maglia da titolare però non si scorda mai: “Ho pensato a molte cose, non me l’aspettavo, però il mister mi ha dato fiducia e ho cercato di ripagarlo al meglio”.

» leggi tutto su www.genova24.it