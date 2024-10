Genoa, Gilardino è ottimista: “Bisogna lavorare, non è facile da ultimi in classifica. Sfida da vincere”

Genova. Alberto Gilardino è sicuro dopo la sconfitta del suo Genoa con la Fiorentina: “Sono nettamente positivo rispetto a tante gente e alcuni tifosi, non posso fare altro che dare consapevolezza e fiducia a questi ragazzi. Bisogna lavorare, non è semplice farlo da ultimi in classifica, ma è una sfida. Sicuramente complicata, sicuramente difficile: un’impresa da vincere“.

In conferenza stampa il mister analizza il match e per la prima volta punta il dito, senza accusare apertamente nessuno, su alcune decisioni arbitrali: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno dato e messo, non raccogliamo quello che di buono abbiamo fatto, ma la Fiorentina ha fatto 17 gol nelle ultime quattro partite e gli episodi hanno fatto la differenza. Naturale che poi quando li vai a rivedere, c’è da dire che il gol è viziato da un fallo di gioco e manca il giallo a Quarta su Frendrup, oltre al fatto che De Gea è stato uno dei migliori in campo. Ci siamo difesi, perché loro hanno qualità superiore, ma l’atteggiamento, la prestazione è giusto. La squadra ha dato tutto quello che possiamo dare in questo momento. Stiamo raccogliendo zero, ma continuiamo a lavorare, a tenere la testa alta. Fra tre giorni si rigioca”.

