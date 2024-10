Giro della Lunigiana, a Terre di Luni il grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della 48ma edizione

Nei giorni scorsi a Terre di Luni, ad Ameglia, si è tenuta la cerimonia di ringraziamento – a istituzioni e sponsor, organismi sociali e volontari, forze di polizia e sportivi – del 48° Giro della Lunigiana. Occasione propizia anche per tirare le somme del Giro 2024; un’edizione che ha confermato il respiro internazionale della celebre corsa juniores, ospitando giovani talenti provenienti da 16 nazioni diverse e che ha visto in gara 163 corridori; vittoria finale al francese Paul Seixas, avanti di soli sei secondi al ligure Lorenzo Finn in una lotta serrata per il podio. E si è parlato con soddisfazione anche del riscontro mediatico della manifestazione, organizzata dalla società Casano Ssd, con particolare riguardo ai social network – il Giro ha raggiunto 6.100 follower su Facebook e 3.000 follower su Instagram – senza dimenticare i 55mila spettatori della differita trasmessa su Raisport. Non è infine mancato il resoconto degli importanti risultati raccolti di recente nelle competizioni internazionali dagli atleti protagonisti negli anni sulle strade del Lunigiana: a livello juniores, due ori mondiali (Lorenzo Finn su strada e Paul Seixas a cronometro), un oro europeo (Felix Ørn Kristoff), e altre cinque medaglie. A questi si aggiungono, fronte professionisti, il 2024 ricco di prestigiosi successi di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, vincitori del Lunigiana rispettivamente nel 2016 e 2018.

