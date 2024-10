Il Palio centenario protagonista su Rai 2 

Domenica prossima, il 3 novembre alle 14, su Rai 2 il Palio del Golfo sarà protagonista della trasmissione “Il Palio d’Italia”. Angela Rafanelli, volto noto della tv d’intrattenimento, ha condotto nel Golfo dei Poeti le telecamere della trasmissione ideata per raccontare i pali, le giostre, le contese, le rievocazioni storiche che da sempre animano la vita di molti borghi italiani. E certamente non poteva mancare lo storytelling sul Palio remiero più antico d’Italia. “E’ un prezioso patrimonio culturale del territorio che di anno in anno ci emoziona facendoci rivivere le nostre antiche tradizioni legate al mare, portate avanti di generazione in generazione – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Ci avviciniamo alla 100ª edizione che sarà innanzitutto una grande festa per la Città e un’occasione per far conoscere la nostra Provincia, che custodisce bellezze uniche al mondo, ad un pubblico sempre più vasto.”

“Abbiamo invitato la produzione di Rai 2 a seguire il nostro Palio, mettendoci a loro disposizione – spiega il presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello – Siamo stati felici di accogliere la troupe, ospitata grazie al contributo del Comune della Spezia. L’obiettivo è far conoscere il Palio e il territorio al vasto pubblico, dando la massima visibilità a chi lavora sempre dietro le quinte e che grazie al loro impegno volontario rende possibile la realizzazione della manifestazione, passando il testimone di generazione in generazione”.

