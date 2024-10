Nel corso di un accertamento gli ispettori del lavoro della Spezia hanno rilevato l’attività lavorativa “in nero” di un lavoratore minorenne extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno. La verifica, condotta nell’ambito delle iniziative di contrasto agli abusi di lavoro nei riguardi di lavoratori minorenni in un cantiere edile del territorio comunale, ha portato in luce le violazioni relative all’incollocabilità del lavoratore minore per difetto dei requisiti di legge: oltre alla mancanza del permesso di soggiorno anche il deficit in materia di sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria rispetto alle mansioni edili cui il giovane era preposto. Le violazioni rilevate hanno condotto a due distinte comunicazioni all’autorità giudiziaria, nonché all’applicazione della maxi-sanzione maggiorata pari a 4.260 euro.

L’articolo Lavoratore minorenne in nero in cantiere edile, sanzione di oltre 4mila euro alla ditta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com