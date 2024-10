Marinaro: “Una sconfitta che deve incentivare quel rinnovamento della politica territoriale”

A qualche giorno dal voto, che restituisce un’istantanea della nostra regione sulla quale molto c’è da riflettere e da imparare, ci tengo a ringraziarvi per il sostegno e per la stima che mi avete dato in questa tornata elettorale. Abbiamo perso. Per poco è vero, ma questo dato, compreso nella complessità delle sue ragioni, deve incentivare in modo ancor più tenace quel rinnovamento della politica territoriale che auspichiamo, che nel programma abbiamo messo nero su bianco e che va costruito meticolosamente nel tempo.