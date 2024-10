Montefiori: “Orlando leader vero e solido. Centrosinistra di nuovo in grado di vincere molte sfide, a partire dalle città”

“Grazie ad Andrea Orlando. Ha messo in questa battaglia cuore, fantasia, ragione, competenza e autorevolezza. Ha saputo creare una rinnovata sintonia con quel popolo della sinistra che voleva e vuole cambiare. Si è dimostrato leader vero e solido, anche dopo il voto”. Lo afferma in una nota Andrea Montefiori, consigliere comunale del Partito democratico. “I liguri, al di là dell’orientamento politico di ognuno, avevano una grande opportunità, per sè stessi – prosegue il consigliere Dem spezzino -. Il peso politico ed rapporti che Orlando è stato capace di crearsi nel corso degli anni nel paese, potevano contribuire a creare un futuro di speranza. Non dobbiamo piegarci, ma preservare e consolidare il patrimonio politico che si è generato in questi pochi mesi. Oggi il centrosinistra è di nuovo in grado di vincere molte sfide. A partire dalle città. Occorre, per il bene di tutti, creare una coalizione ampia e unitaria. I temi che ci uniscono sono quelli della campagna elettorale. Politiche per la sanità pubblica, politiche sociali per ridurre le povertà, rispetto della cosa pubblica, diritto allo studio, rispetto dell’ambiente nel definire lo sviluppo. Su queste basi possiamo riuscire a trovare quella coesione ed unità indispensabili per vincere e realizzare progetti per la comunità. Senza veti e apriorismi, che non portano da nessuna parte e danneggiano poi i cittadini, costretti così a subire le politica anti sociale della destra. A Spezia deve essere valorizzato e fatto crescere il lavoro che è stato fin qui portato avanti dai gruppi di opposizione. Tra noi esistono comunanza di idee, ideali, prospettive e rispetto. Condividiamoli di più, insieme, con la città. Da qui si riparte per avere un progetto vincente nel e per il territorio”.

