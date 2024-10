Pallanuoto M/ Euro Cup, Pro Recco – Szolnok 17-11

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo



La Pro Recco batte il Szolnok per 17-11 e allunga in vetta al girone di Euro Cup: i biancocelesti fermano così per la prima volta in stagione gli ungheresi, che prima della sfida di Lavagna avevano vinto 14 partite su 14. Lo fanno con un’ottima prestazione offensiva in cui brilla Cannella, autore di cinque gol.

L’alzo e tiro di Iocchi Gratta dopo appena quindici secondi stappa il match, Bedo pareggia i conti dopo un minuto sfruttando l’espulsione di Younger, poi Fondelli e Cannella da posizione 4 allungano sul 3-1. Il Szolnok accorcia con Szabo, ancora con l’uomo in più, e potrebbe anche pareggiare se Kovacs non tirasse sul palo il rigore del possibile 3-3. E allora la Pro Recco ne approfitta con una superiorità giocata velocemente da Hallock e Di Fulvio; il tocco sul secondo palo di Presciutti vale il 5-2 L’ultima rete del tempo però è di Zerinvary che supera Del Lungo a 55 secondi dalla sirena.

