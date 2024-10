Parco di Portofino: cuoco si infortuna, i soccorsi nella notte

Infortunio su lavoro ieri in tarda serata nel Parco di Portofino in località Molini. Il cuoco di una struttura ricettiva si è procurato un profondo taglio ad una mano. Erano le 21.30 circa: uno splendido cielo stellato e buio fitto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rapallo ed il soccorso alpino. L’infortunato ha ricevuto le prime cure e, tamponata la ferita, è stato trasportato in barella, al lume di torce attraverso il sentiero, fino a San Fruttuoso. Qui ad attenderlo c’era un gommone della Guardia costiera che lo ha trasferito al porto di Camogli. L’intera operazione si è conclusa verso mezzanotte. Sono stati i Volontari del soccorso di Ruta a trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

