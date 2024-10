Pronta la prima gru che monterà la copertura della curva Ferrovia

E’ stata montata ieri la prima delle due grandi gru che dovranno sollevare l’arco della copertura della curva Ferrovia. Il gigantesco macchinario operato da Vernazza Autogru fa mostra di sé dietro il settore di casa con il suo braccio bianco e rosso che rivaleggia in dimensioni con le vicine gru dei bacini grandi dell’arsenale. Questo periodo di bel tempo si sta rivelando cruciale per arrivare alla settimana tra 11 e 18 novembre e svolgere le operazioni di posa del manufatto che rappresentano il culmine di tutta l’operazione.

Fatto quello, Via dei Pioppi sarà riaperta al transito mentre la struttura portante della copertura verrà completata in quota. Ultimo passaggio quello delle posa della pannellatura, a seguire collaudi e verifiche tecniche varie. Tra meno di due mesi il Picco dovrebbe riaprire al cento per cento e con la curva all’asciutto.

