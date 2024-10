Raddoppio Andora-Finale, Invernizzi (FdI): “Opera essenziale, governatore Bucci punterà a completarla”

Alassio. “La Regione Liguria, secondo le indicazioni annunciate dal neo eletto governatore Marco Bucci, spingerà sul completamento del raddoppio ferroviario Andora – Finale Ligure, opera essenziale per collegare il più rapidamente la Riviera con Genova e la rete FS nazionale. Le infrastrutture fatte con criteri giusti tutelano anche l’ambiente e danno ricchezza al territorio. Dobbiamo pensare ad incentivare maggiormente il turismo agevolando i flussi verso la nostra Riviera riconvertendo il sedime della strada ferrata in piste ciclabili e nuove viabilità per incrementare un tenore di qualità di vita per tutti i liguri della provincia di Savona”, spiega Rocco Invernizzi, assessore del Comune di Alassio e consigliere eletto in Regione con il gruppo Fratelli d’Italia.

“Come ho spiegato durante la mia campagna elettorale – aggiunge – sono aperto ad un confronto costruttivo con le associazioni di categoria e altri organismi. Ma credo che l’intervento di raddoppio della linea ferroviaria tra Andora e Finale Ligure sia indispensabile per rilanciare il nostro territorio lontano dalle linee ferroviarie internazionali”. “Un’opera che insieme all’Albenga-Carcare-Predosa aumenterà sicuramente il flusso turistico a tutto beneficio della rete imprenditoriale alberghiera e commerciale del Ponente”, conclude Invernizzi.

