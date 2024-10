Savona, slitta il passaggio al porta a porta: nuovo servizio entro aprile 2025

Savona. È stata deliberata nella giunta di questa mattina la proroga del termine per l’inizio del porta a porta per le utenze domestiche. Il nuovo termine è entro aprile 2025. Il differimento serve perché Seas porti a termine il progetto esecutivo relativo al servizio di raccolta. Inoltre è stato anche chiesto di approfondire nel progetto esecutivo la proposta di introdurre nel centro storico e nel centro ottocentesco dei cassonetti intelligenti in modo da consentire all’amministrazione di assumere una decisione definitiva a riguardo.

“A questo punto – spiega Barbara Pasquali, Assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti – aspettiamo al più presto da Seas il progetto esecutivo anche relativo alla proposta dei cassonetti intelligenti, proposta che la società e i suoi consulenti hanno illustrato nella Commissione Consiliare di settembre. A quel punto l’Amministrazione potrà valutare in modo compiuto l’alternativa”.

