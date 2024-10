Sestri: domenica 10 la grande festa della Protezione civile

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante

L’Amministrazione Comunale di Sestri Levante rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con “Protezione Civile in Festa”, un’intera giornata dedicata a tutti coloro che fanno parte delle squadre di protezione civile, siano esse volontarie o istituzionali, e che operano in situazioni di emergenza. L’evento si terrà domenica 10 novembre, dalle 10 alle 16, in Viale Rimembranza, nella zona del Balin.

L’edizione 2024 proporrà una serie di dimostrazioni, attività interattive e momenti di sensibilizzazione, rivolti a grandi e piccoli, per valorizzare il lavoro dei volontari e degli operatori impegnati nel campo della sicurezza e della protezione civile.

