Spezia-Modena, la vendita procede spedita. La tribuna è quasi sold-out

Procede spedita la vendita dei biglietti per Spezia-Modena, la prossima sfida interna delle Aquile di Luca D’Angelo. Sarà la seconda partita senza la Curva Ferrovia, dopo quella dello scorso venerdì contro il Bari, che ha visto però un sold-out (o quasi) dell’impianto. Si va verso un pienone, per quanto possibile, anche per la prossima sfida, con la Tribuna che è quasi tutta esaurita dopo appena un giorno di vendita. Sono poco più di un centinaio di biglietti ancora a disposizione, con un’ottantina nei Field Box. Diversa invece la situazione dei Distinti, che hanno poco più di settecento biglietti ancora in vendita, numeri destinati ad abbassarsi inesorabilmente nelle prossime ore.

L’articolo Pronta la prima gru che monterà la copertura della curva Ferrovia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com