Sport e salute all’aria aperta: inaugurata la nuova area attrezzata di Castelnuovo

È’ stata inaugurata questa mattina a Palvotrisia la nuova area attrezzata per lo sport e il benessere fisico realizzata dal Comune di Castelnuovo Magra grazie al progetto “salute nei parchi” promosso da Sport e Salute in collaborazione con Anci. Grazie al cofinanziamento sulla spesa totale di circa 20mila euro, metà dei quali messi a disposizione dalla società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, è stato infatti possibile realizzare un’area con attrezzi per lo sport e digitalizzata – grazie alla presenza di appositi QR Code – dedicata al benessere di tutti i cittadini, dai residenti agli alunni del vicino plesso scolastico.

