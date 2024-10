Taxi, nuovo aumento delle tariffe a Genova: “Prezzi da adeguare ai costi del servizio”

Genova. Aumentano le tariffe dei taxi a Genova. A prevederlo è una delibera approvata dalla giunta comunale che recepisce la “richiesta di aggiornamento avanzata dalle rappresentanze di categoria motivata “dall’aumento dei costi del servizio“, in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle auto, i premi delle assicurazioni e il carburante. L’ultimo ritocco verso l’alto era avvenuto nel novembre 2021. Ora, dopo tre anni, entra in vigore una nuova revisione.

In particolare, prendendo come riferimento l’indice Istat secondo le linee guida fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, viene applicato un coefficiente del +1,125% a tutte le tariffe chilometriche. Si passerà dunque da 1,20 a 1,35 euro fino al sesto chilometro, da 1,05 a 1,18 euro oltre il sesto chilometro, da 1,60 a 1,80 euro per ogni chilometro extraurbano, da 1,75 a 1,96 euro per ogni chilometro extraurbano oltre il 40esimo. Ma aumenterà anche la tariffa oraria, da 28 a 31,50 euro, in base allo stesso coefficiente.

