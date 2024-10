Trasporto pubblico, nove sindaci: “Da domani regnerà il caos. Chiederemo a Peracchini nuova assemblea dei soci”

La situazione del trasporto pubblico locale spezzino al centro di un intervento congiunto di nove sindaci locali. “Il giorno 17 ottobre l’assemblea dei sindaci soci di Atc ha incontrato la dirigenza dell’azienda alla presenza del sindaco della Spezia nonché presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, per confrontarsi sul tema della difficoltà del trasporto pubblico locale a garantire i servizi su tutto il territorio provinciale, a seguito dell’annoso problema legato alla gara di affidamento alla società Trotta, che dovrebbe subentrare a Seal. In quella sede siamo stati rassicurati che tutto si sarebbe risolto entro oggi e che da domani 1° novembre sarebbero stati garantiti regolarmente tutti i servizi e che l’affidamento al nuovo subappaltatore si sarebbe perfezionato con l’adempimento di tutte le procedure previste nel bando di gara, rispetto ai mezzi e soprattutto ai dipendenti. Ci risulta che ad oggi nulla di tutto questo sia successo e che da domani regnerà il caos”, scrivono i sindaci Katia Cecchinelli (Castelnuovo), Monica Paganini (Arcola), Federica Pecunia (Calice), Paola Sisti (Santo Stefano Magra), Massimo Bertoni (Vezzano), Luca Del Bello (Levanto), Umberto Galazzo (Ameglia), Simone Sivori (zignago) e Marco Traversone (Sesta Godano). “Tutto questo succede senza che sia stata data alcuna informazione ai sindaci soci della partecipata pubblica. È un sistema che ha dell’inverosimile – concludono i nove primi cittadini del centrosinistra -. Non riusciamo più a capire cosa stia succedendo e a chi dobbiamo rivolgerci per avere garantite informazioni di vitale importanza per le nostre comunità. Nell’incontro i sindaci hanno rispettosamente, pur con mille dubbi, accettato le parole di rassicurazione sulle tempistiche di affidamento che garantiscono i servizi, ma oggi scopriamo che nulla di quanto garantito è successo. Per noi a questo punto il tempo della fiducia è finito, chiederemo nuovamente una convocazione al sindaco Perracchini, che ha un dovere e una responsabilità primari, quale presidente della Provincia e quale socio di maggioranza dell’Atc, sul tema della gestione del trasporto pubblico locale”.

L’articolo Trasporto pubblico, nove sindaci: “Da domani regnerà il caos. Chiederemo a Peracchini nuova assemblea dei soci” proviene da Città della Spezia.

