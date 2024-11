Chiavari: Segalerba sindaco di Città metropolitana, diga Perfigli e depuratore

Da Nicola Orecchia, Consigliere Comunale di Chiavari (Chiavari con Te!)

Antonio Segalerba, dopo la débâcle elettorale delle regionali che non lo ha visto eletto per

l’infelice risultato ottenuto soprattutto a Chiavari, ricoprirà il ruolo di Sindaco facente

funzioni della Città Metropolitana di Genova, al posto di Bucci eletto Presidente della

Regione Liguria.

Segalerba dovrà, quindi, assumersi la responsabilità in prima persona dell’inizio dei lavori

di due opere cruciali che la Città Metropolitana di Genova intende portare avanti nel nostro

Comune: la diga c.d. Perfigli ed il depuratore in colmata mare.

Per ora, è stato solo in grado di dire tutto e il contrario di tutto per creare solo confusione e

cercare di scaricare ad altri la responsabilità delle sue azioni, come suo solito.

Da una parte, ha detto di essere contrario a queste opere, dall’altra, ha fatto di tutto per

portarle avanti negli incarichi politici, anche apicali, ricoperti negli ultimi vent’anni.

Nel suo nuovo ruolo di Sindaco Metropolitano ora sarà chiaro ai cittadini quella che è

sempre stata la sua reale intenzione sia sulla diga c.d. Perfigli, sia sul depuratore in colmata

mare.

I fatti sono molto più eloquenti di tante parole ed i cittadini nel segreto dell’urna hanno

dimostrato di averlo capito.

Scelga lui quale delle due opere porterà il suo nome.

» leggi tutto su www.levantenews.it