Cimitero della Castagna assediato da dissesto e degrado: il viaggio tra ossa, crolli e cinghiali

Genova. Tombe distrutte dagli alberi abbattuti dal vento, ossari crollati, infiltrazioni, cedimenti strutturali praticamente ovunque, tracce di cinghiali che scavano tra i sepolcri monumentali. Questo è quello che ancora una volta abbiamo visto attraversando il cimitero della Castagna, uno dei principali campisanti della città, all’interno del quale, no, non è sicuramente possibile riposare in pace.

Una visita, la nostra, – la terza in pochi anni – che parte dalla segnalazione di un nuovo crollo: un controsoffitto ha ceduto sotto il peso di una infiltrazione, obbligando la chiusura della galleria superiore di nord ovest. “Non c’è nessuno avviso a riguardo – ci segnala una fiorista a cui ci rivolgiamo per chiedere una indicazione – questa mattina una signora, dopo aver comprato i fiori, è tornata pochi minuti dopo per restituirmeli, visto che non poteva accedere alla tomba del marito”. Sulla situazione attuale del cimitero, la fiorista è categorica: “Non è cambiato nulla, anzi, forse la situazione è anche peggiorata – ci spiega – ci sono intere aree del cimitero che non sono più accessibili da tempo e ad oggi, transenne a parte, non si è visto fare nulla”.

