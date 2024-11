E’ terminato il fermo biologico che nel Tirreno ha costretto i pescherecci all’ormeggio senza poter effettuare la pesca a strascico, per tutto il mese di ottobre. Per le flottiglie di Sestri Levante e Santa Margherita, oggi è stato il primo giorno di ritorno al lavoro. Per i ristoranti la possibilità di inserire nei menù il saporito gambero rosso di ‘Santa’.

