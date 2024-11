Il Propeller Club guarda al futuro: nuovi soci e focus sulla “Generazione Z”

Si è tenuto mercoledì al Pin l’incontro mensile di ottobre del Propeller Club Port of La Spezia e Marina di Carrara, dal titolo “Generazione Z, il presente e il futuro delle aziende passa attraverso di loro”. L’evento ha esplorato il potenziale della Generazione Z come forza propulsiva per il mondo del lavoro e per la crescita delle aziende. Promosso e organizzato da Giorgia Bucchioni e Genziana Giacomelli, l’incontro ha beneficiato del contributo di Costanza e Luca di OSM EDU, una divisione del gruppo OSM che si occupa di orientamento e valorizzazione dei giovani talenti. Con oltre 80 partecipanti, tra imprenditori, manager e giovani professionisti, la serata ha rappresentato un’opportunità per riflettere sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e sul valore del loro contributo per le imprese. I relatori hanno evidenziato come le aziende moderne debbano comprendere il potenziale della Generazione Z, caratterizzata da una forte padronanza delle tecnologie digitali, una sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali e una ricerca di autenticità e valori etici nelle scelte professionali. Questa generazione, infatti, rappresenta una risorsa chiave per l’innovazione e l’evoluzione aziendale, e un dialogo aperto con questi giovani talenti può trasformarsi in una leva di successo per le imprese. L’evento ha dimostrato come il dialogo intergenerazionale sia fondamentale per la crescita delle aziende e della società nel suo complesso ed ancora una volta, il Propeller Club ha confermato il suo ruolo come luogo di confronto su temi di attualità e di grande rilevanza per il mondo imprenditoriale e la comunità Durante la serata, sono stati presentati i nuovi soci del Club: Daniel Presotto e Carlo Freni di FHP, Ivan Polidoro e Novella Bertoloni di Ferretti/Riva, Nicolò Anselmo, Pierfranco Argilla e Andrea Natale di Tarros, Giuliano Allegri di Jobson, Marco Agnese dei Cantieri Navali di La Spezia e Paolo Bertetti di San Lorenzo. I soci si sono dati infine appuntamento all’evento A Bridge to Africa, che si terrà alla Spezia il 14 e 15 novembre. Questa manifestazione è dedicata al commercio e al sistema portuale e navale tra Italia e i Paesi del Nord Africa: Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia. Sarà un’importante occasione per esplorare nuove opportunità di sviluppo e collaborazione in queste aree strategiche.

L’articolo Il Propeller Club guarda al futuro: nuovi soci e focus sulla “Generazione Z” proviene da Città della Spezia.

