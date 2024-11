Lavagna: cimitero urbano, alla ricerca delle bellezze architettoniche

Domani è la solenne giornata dedicata alla commemorazione dei defunti e l’atmosfera odierna al cimitero urbano di Lavagna è atipica: lo splendido tempo soleggiato, tanto diverso dalla consueta pioggia che accompagna le visite ai propri cari in questo periodo, invita più ad andare in spiaggia che a passare di qui per un saluto a chi ci ha lasciato. Sono infatti piuttosto poche le persone intente a dire una preghiera o a sistemare i fiori su una tomba. La luce illumina i tantissimi monumenti che si erigono alla vista appena entrati dall’ingresso principale. Una lunga fila di colonne e statue in marmo si stanzia davanti a noi: guardando in su verso la collina si comprende come il complesso architettonico sia entrato nel novero dei cimiteri monumentali europei. Solo questo è motivo di visita.

