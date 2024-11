Lavorare nell’edilizia, “Recruiting day” ai Centri per l’impiego di Spezia e Sarzana

Appuntamento da mettere in agenda per gli interessati a un posto di lavoro nel settore edilizia e costruzioni. Mercoledì 6 novembre infatti, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, si terrà al Centro per l’impiego della Spezia (Via XXIV Maggio, 22) e al Centro per l’Impiego di Sarzana (Via XX Settembre, 30 G) un evento di recruiting dedicato alle opportunità di incontro tra domanda e offerta nel settore. Numerose le figure ricercate: progettisti, disegnatori, geometri, capocantieri, operai edili, muratori, conduttori di escavatori e macchinari per il movimento terra, ponteggiatori, stuccatori, intonacatori, posatori di pavimenti, piastrellisti, parchettisti, posatori di infissi, impiantisti, elettricisti, idraulici.

L’evento è organizzato insieme dai Centri per l’impiego di Spezia, Sarzana, Valbisagno e Valpolcevera in collaborazione con le agenzie per il lavoro e le aziende del territorio. Nei prossimi giorni saranno inseriti sul portale Formazione Lavoro gli annunci per i profili ricercati, riconoscibili dalla dicitura recruiting day.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com