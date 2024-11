Lunigiana, nuovi incontri al Caffè Alzheimer: un aiuto concreto per famiglie e ammalati di demenze

Nuove date per gli incontri del Caffè Alzheimer. Convivere con malattie legate alla demenza non è facile, per l’ammalato e per la famiglia, che spesso può sentirsi sola e abbandonata. Il dialogo, la condivisione delle esperienze e il supporto possono fare la differenza, anche nel quotidiano. Si colloca qui il Caffè Alzheimer, un’occasione concreta per affiancare la famiglia di una persona con Alzheimer in un percorso di rottura dell’isolamento sociale. Le famiglie, invitate agli incontri del Caffè assieme al malato, arrivano in un ambiente accogliente e si rapportano con operatori esperti nella relazione con il malato e operatori esperti nell’ascolto dei familiari. L’esperienza è appena arrivata in Lunigiana, grazie all’impegno della Società della salute. Dopo il successo del primo incontro, gli operatori hanno messo in calendario altri appuntamenti: il 4 e il 18 novembre, il 2 e 16 dicembre, dalle 15 alle 17. Il primo Alzheimer Café nacque nel 1997 a Leida, in Olanda, da un progetto dello psicogeriatra olandese Bere Miesen, che lo pensò come uno spazio informale e de-istituzionalizzato per i malati e i loro familiari: un luogo accogliente, in cui trascorrere qualche ora insieme, socializzare, e parlare dei propri problemi, con la presenza di operatori esperti. Nelle diverse esperienze che si sono succedute da allora in molti Paesi, il Caffè Alzheimer ha avuto interpretazioni diverse, che sono andate dall’occasione di formazione e informazione dei familiari, tipico di un Centro di ascolto per familiari, a quella di animazione per i malati, tipica di un centro diurno. In Lunigiana ci sono tre Centri Alzheimer, a Pontremoli, Villafranca e Pognana di Fivizzano, tutti preziosi nell’offrire sollievo alle famiglie e nel recuperare capacità residue degli ammalati. Al centro lavoreranno due psicologhe, Elisa Ratti, che già collabora con Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) a Firenze ed Elisa Sibillo, che collabora con la cooperativa Di Vittorio.

