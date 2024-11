Arenzano. Intervento dei soccorsi, via mare e via elicottero, nel primo pomeriggio di questo venerdì 1 novembre a largo di Arenzano per una subacquea colta da malore durante un’immersione al relitto della Haven.

La donna, una turista straniera di 35 anni, era sul posto con un diving. Si è immersa una prima volta e poi, dopo un lasso di tempo considerato sufficiente, una seconda volta: poco dopo aver superato i 50 metri di profondità a iniziato a sentirsi male ma è riuscita a riemergere da sola.

