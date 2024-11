Per Spezia-Modena l’arbitro che espulse Gelashvili al Braglia nel match dello scorso anno

Sarà Daniele Rutella di Enna l’arbitro che dirigerà la sfida di domani pomeriggio tra lo Spezia e il Modena. Una designazione curiosa, visto che lo stesso Rutella ha arbitrato Modena-Spezia dello scorso campionato, disputato a febbraio, e terminato per 0-0 con le Aquile in dieci uomini per oltre un’ora per il rosso ad Iva Gelashvili per doppio giallo. L’arbitro siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Minutti e Catallo, con Ramondino quarto ufficiale. Al VAR Gianpiero Mele di Nola, assistito da Valerio Marini di Roma 2.

Si tratta del terzo incrocio tra Rutella e lo Spezia, che oltre il Modena-Spezia dell’anno scorso ha arbitrato il primissimo incontro della stagione delle Aquile, in Coppa Italia contro la Salernitana. Mai una gara, da arbitro o da VAR, invece per Miele, che per la prima volta incrocerà il suo percorso con le Aquile da fischietto in pectore.

