Porti di Genova e Savona, approvato il bilancio 2025 con interventi che ammontano a quasi 732 milioni di euro

Genova. Porti, il Comitato di Gestione ha approvato il bilancio di previsione 2025 che presenta entrate per un valore di 617,8 milioni di euro e interventi di spesa pari a 731,7 milioni di euro in gran parte connessi all’attuazione degli interventi infrastrutturali del programma delle opere ordinario e straordinario. Per quanto attiene alle entrate tributarie, nel 2025 si prevede un ammontare di risorse di 59,7 milioni di euro in considerazione dell’andamento dei traffici marittimi mentre, per quanto riguarda i canoni demaniali, si prevedono entrate per 44 milioni di euro.

Le entrate in conto capitale ammontano a 487,7 milioni di euro, essenzialmente derivanti da trasferimenti statali e regionali per 457 milioni di euro e dalla previsione di operazioni finanziarie per 29,5 milioni di euro destinate alla copertura di interventi di previsti nelle programmazioni di opere.

» leggi tutto su www.ivg.it