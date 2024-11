Porto, più spese che entrate nel bilancio 2025: per la diga e altre opere richiesta da 773 milioni al Mit

Genova. Nella seduta del 31 ottobre del Comitato di Gestione dell’Autorità portuale di Genova e Savona è stato approvato il bilancio di previsione 2025 che presenta entrate per un valore di 617,8 milioni di euro e interventi di spesa pari a 731,7 milioni di euro in gran parte connessi all’attuazione degli interventi infrastrutturali del programma delle opere ordinario e straordinario, e quindi con un avanzo di gestione di – 113,9 milioni di euro.

L’approvazione del bilancio ha approvato, contestualmente, anche l’aggiornamento del Piano operativo triennale e il via libera all’aumento di capitale, per quanto riguarda la propria quota, della società di gestione dell’Aeroporto di Genova, per un importo complessivo di 2.946.362 di cui 1.767.817 di competenza dell’ente, argomento che sarà all’ordine del giorno della prossima assemblea straordinaria del Colombo, mercoledì 6 novembre.

