Promozione. La Sampierdarenese batte il Finale grazie a Ferrante: “Lottato e sofferto, ma i tre punti sono nostri”

Finale. La Sampierdarenese vola in campionato grazie alle reti di Flaviano Ferrante. È lui il Man of the match della partita contro il Finale, sbloccata proprio grazie ad un suo gol e terminata poi 1-0. Inoltre, l’attaccamte è anche il top scorer di una squadra che, fino ad oggi, ha collezionato più punti giocando in trasferta che in casa, piazzandosi momentaneamente alla seconda posizione nell’attesa del recupero della partita del Millesimo, che grazie ad una vittoria potrebbe superare la squadra genovese.

Per lui un passato in Eccellenza nella Sestrese, poi tanta gavetta in Prima Categoria al San Quirico Burlando e al Casassa. Dopo, un anno al Sori per poi tornare al suo San Quirico Burlando dove, nella scorsa stagione, segna la bellezza di 28 gol. Nelle sue prime partite con la Sampierdarenese, è già a quota 4 gol tra campionato e coppa, un inizio mica da poco per il classe 1999.

