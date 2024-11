Pronunciamento del Tar sui parcheggi, Comune di Ameglia valuta appello al Consiglio di Stato

“Il Tar Liguria il 28 ottobre si è pronunciato nel merito del ricorso presentato da Marinella spa in liquidazione avverso la delibera di Consiglio Comunale con cui è stato deciso di avviare la procedura di acquisizione sanante dei parcheggi di Bocca di Magra. Il Tar ha accolto il ricorso della Marinella ed ha pertanto annullato la delibera e tutti gli atti conseguenti”. Così il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, che prosegue: “In buona sostanza il Tar ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’acquisizione sanante. Secondo il Collegio giudicante il Comune non aveva la disponibilità materiale e né il possesso attuale dell’area oggetto di acquisizione sanante; inoltre non avrebbe effettuato negli anni modifiche al sito in cui sono situati i parcheggi senza averne il titolo. Infine, secondo i Giudici non è vero che l’unico modo per rendere disponibili i parcheggi nella zona sia l’acquisizione sanante, atteso che tali aree possono essere adibite a parcheggi anche dalla ricorrente mediante gestione dei parcheggi”. Il sindaco quindi puntualizza: “E’ evidente che la complessità e la specificità della vicenda, a nostro modo di vedere, non è stata colta appieno e nei prossimi giorni avremo un incontro con i nostri legali per decidere in merito alla possibilità di appellare la sentenza in Consiglio di Stato. Per il momento mi preme per l’ennesima volta segnalare che sin dal nostro insediamento abbiamo manifestato ai rappresentanti della società la nostra volontà di acquistare le aree. E ciò sul presupposto che trattandosi di una società in liquidazione, peraltro dal 2016, avrebbe dovuto avere come scopo quello di liquidare il proprio patrimonio. Abbiamo avviato la nostra interlocuzione con i due liquidatori allora in carica (Pagni e Cocconi), ma dopo pochi mesi, a seguito di questioni insorte tra i soci della Marinella spa, si sono creati nuovi equilibri interni che hanno portato dapprima alla paralisi e poi alla revoca dei liquidatori e alla loro sostituzione con nuovi liquidatori (Grazzini e Currò). Dopo qualche mese, a seguito di un provvedimento della Corte d’Appello di Genova, i due liquidatori in un primo momento revocati (Pagni e Cocconi) sono stati rimessi in carica e dopo alcuni mesi, a seguito di un accordo tra i soci, sono stati sostituiti con altri due liquidatori (Cacciatori e De Filippo). Pochi mesi or sono il Dott. De Filippo, di Roma, ha rassegnato le sue dimissioni ed è stato sostituito dal Rag. Franco Ghiringhelli, di Busto Arsizio. In questo periodo si è assistito ad un cambio di strategia da parte della proprietà che ha portato a decidere di affidare in gestione i parcheggi e non di cederli al Comune a fronte del pagamento di un indennizzo. Le trattative in tal senso si sono arenate in quanto la Marinella non si è detta disponibile a cedere le aree e non ha mai voluto discutere neppure del valore delle stesse. A quel punto abbiamo proceduto a deliberare l’acquisizione sanante, a cui è seguito il ricorso di cui trattasi e un altro ricorso sull’ammontare della valutazione delle aree, attualmente ancora pendente presso la Corte d’Appello. Giusto per completezza, mi corre l’obbligo di precisare che in merito a quanto asserito dai consiglieri di minoranza circa un non meglio precisato rapporto di collaborazione della precedente amministrazione con Marinella spa, sinceramente io non so a cosa si riferiscano: so che hanno perso cinque anni che avevano a disposizione per risolvere il problema durante i quali hanno ottenuto soltanto un contratto di comodato per qualche mese successivamente ad un ricorso al Tar presentato da Marinella con sentenza di condanna a carico del Comune, in quanto il Comune aveva rimosso arbitrariamente, a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, le catene messe da Marinella per chiudere i parcheggi”.

Galazzo quindi conclude: “Per il momento quindi le aree rimangono a pagamento e nei prossimi giorni decideremo assieme ai nostri avvocati come procedere per tentare di trovare una soluzione ad una situazione che oggi come oggi sostanzialmente non è in grado di garantire posti riservati ai residenti e posti liberi a sufficienza per le esigenze quantomeno di chi a Bocca di Magra ci vive e ci lavora”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com