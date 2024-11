Rapallo: traffico bloccato, si aggiungono le proteste dei turisti

“Volevamo andare alla festa del cioccolato, abbiamo rinunciato. Ce lo mangeremo a casa”. La protesta dei turisti passa anche attraverso un servizio andato in onda al Tg Rai Liguria. Il traffico autostradale è diventato massiccio già ieri con chilometri di coda a causa dei cantieri presenti in A-12 e le migliaia di turisti invogliati dalle previsioni del tempo a trascorrere il ponte dei Santi in Riviera. A Rapallo con l’inizio dei lavori per abbassare il sottopasso ferroviario di via Rosselli, il traffico è diventato ancor più pesante. Oggi uscire dall’autostrada a Rapallo è stato problematico e molti diretti anche a Santa Margherita o Portofino hanno preferito proseguire verso Sestri Levante.

I lavori al sottopasso sono necessari e si sapeva che avrebbero comportato difficoltà, tanto che la precedente amministrazione li aveva rinviati in attesa di terminare i lavori al torrente San Francesco”. Si sapeva anche che il ponte dei Santi, favorito dal meteo, avrebbe portato un massiccio flusso di turisti.

