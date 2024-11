Rimane ustionato, cerca di raggiungere l’ospedale in auto ma ha un malore: soccorso in Viale Italia

È stato raggiunto dal ritorno di fiamma della cucina a gas rimanendo seriamente ustionato. Adesso, un 40enne di origine straniera, è ricoverato a Villa Scassi di Genova. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri quando da un’auto nel traffico intenso di Viale Italia, in prossimità della questura, è partita una chiamata al 112. Nell’abitacolo c’erano due uomini: il 40enne ferito che aveva accusato un malore e l’amico che guidava.

I due sarebbero partiti dalla Val di Vara dove si sarebbe verificato l’incidente con un forno a gas a seguito del quale il 40enne è rimasto ustionato al volto, alle braccia, alle gambe e al torace. La coppia è poi salita in auto per raggiungere l’ospedale più vicino ma il ferito si è sentito male. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e Delta 1 che hanno accompagnato il 39enne in codice rosso in ospedale Sant’Andrea della Spezia. Nelle ore successive è stato trasferito nell’ospedale genovese.

