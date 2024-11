Roberto Zucco, al Teatro Modena si rilegge la storia del serial killer in un mondo cupo e senza umanità

Genova. Atmosfere noir, fumo in sala ancor prima di cominciare, una scena tagliata in due quasi sempre, grazie a una porta con tanto di miniparete attorno e al sapiente gioco delle luci di Andrea Gallo. Un sottofondo musicale “scomodo” e costante del Collettivo Angelo Mai che non fa altro che amplificare la cupezza di ciò che va in scena.

Dopo la prima nazionale del 25 ottobre al Romaeuropa Festival, sino al 10 novembre va in scena al Teatro Modena Roberto Zucco, di Bernard-Marie Koltès, diretto da Giorgina Pi (che ha curato anche adattamento, scene e video), nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova (in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato e Romaeuropa Festival).

