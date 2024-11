‘Santa’: avviata l’operazione recupero di 350 loculi scaduti

“Sono venuto a visitare la tomba dei miei nonni, per pulire e portare dei fiori, e ho scoperto praticamente per caso che tra poco dovremo comprare un loculo: altrimenti i loro resti verranno esumati e messi in una anonima fossa comune”. A parlare è una delle persone che questa mattina si sono recate al Cimitero Centrale di via Dogali, a Santa Margherita Ligure, in visita ai defunti.

Quello appena iniziato è un “Ponte dei morti” shock per molte persone originarie di Santa Margherita che però oggi abitano altrove. All’ingresso del Cimitero Centrale (ma anche a Nozarego e a San Lorenzo) sono stati affissi grandi tabelloni con il nome dei defunti che andranno esumati entro pochi mesi. Evidentemente il Comune ha deciso di affrontare in modo radicale il problema della mancanza di posti per le nuove sepolture, dopo che per anni le scadenze erano state ignorate. In base a quanto risulta dai cartelli, ci sono 130 tombe da svuotare nel solo Campo C: i parenti hanno tempo per provvedere fino al 31 ottobre 2025.

» leggi tutto su www.levantenews.it