Torna OrientaRagazzi Savona: il Priamar diventa un mega contenitore di opportunità

Savona. Torna anche quest’anno nella sua veste rinnovata da nuove collaborazioni OrientaRagazzi: l’importante appuntamento provinciale dedicato alle nuove generazioni alle prese con la delicata scelta del percorso per il proprio futuro. La novità di questa edizione è la collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola e Fondazione De Mari in occasione della presentazione di “Città dell’Educazione Savona”.

Il convegno del 6 novembre (ore 10-12.30) sarà l’occasione per svelare alla cittadinanza e agli stakeholder le azioni principali che coinvolgeranno il sistema scolastico educativo del territorio, basate sull’idea che la scuola, insieme con le diverse agenzie educative – a partire dalla famiglia – sia la leva principale per la trasformazione di lungo periodo e la crescita del nostro Paese e dei suoi territori. Verranno inoltre presentati ed approfonditi dati e trend relativi ai percorsi formativi di studenti e studentesse della città.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare a dirigenti scolastici, docenti, educatori, operatori del terzo settore e agli studenti dei licei di scienze umane.

Per gli studenti ci saranno inoltre due importanti appuntamenti: confermata la giornata dedicata ai percorsi post diploma con la presentazione dell’Università di Genova e dei percorsi ITS Academy (giovedì 7 novembre ore 8-13). Nell’ultima giornata, venerdì 8 novembre l’incontro ‘Giovani e futuro’: una mattinata dedicata ai giovani per supportarli nelle loro scelte: grazie all’intervento di docenti, psicologi ed esperti di orientamento verranno forniti strumenti e spunti di riflessione utili per trasformare le sfide quotidiane in opportunità. In collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria verranno premiati anche i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “Premio Storie di Alternanza e Competenze”.

