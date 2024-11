Ennesimo colpo di scena nella vicenda della gestione del trasporto pubblico locale nella provincia spezzina. Dopo le proroghe di alcuni giorni che si sono susseguite a settembre e quella che ha portato Seal a proseguire nell’erogazione del 30 per cento del servizio in subappalto per conto di Atc esercizio sino al 31 ottobre, oggi, mentre i mezzi erano già stati riportati nel deposito e le polizze assicurative erano state interrotte, arriva un nuovo prolungamento del servizio.

Nel pomeriggio di oggi, 1° novembre, si è svolta una riunione presso la prefettura su richiesta di Atc e coordinata dal viceprefetto vicario Roberta Carpanese, con la partecipazione della stessa Seal, gestore uscente del servizio in subappalto che a maggio è stato affidato all’Ati Trotta-Riccitelli, vincitrici della gara infetta dalla partecipata spezzina.

“Dopo ampio confronto, aderendo alla richiesta della prefettura e di Atc, il gestore uscente si è impegnato a garantire il servizio fino al 15 novembre”, informa una nota dell’azienda di Via Leopardi. “Frattanto Atc ha confermato l’impegno, sempre osservato e mantenuto, a perseguire l’efficienza nel passaggio tra gestore uscente e aggiudicataria, garantendo altresì l’osservanza degli obblighi di pubblico servizio e il rigoroso rispetto delle previsioni degli atti di gara, del capitolato e del contratto. Dal tavolo istituzionale è emerso l’apprezzamento per la collaborazione garantita dal gestore uscente”, conclude la comunicazione.

Archiviato un giorno in cui l’assenza del gestore del 30 per cento delle corse Atc non si è avvertita grazie al fatto che era un festivo per la ricorrenza di Ognissanti, la proroga arriva giusto in tempo per evitare che domani, un normale sabato con servizio scolastico, si trasformasse in una giornata di caos totale sotto il profilo del trasporto pubblico.

L’articolo Trasporto pubblico, interviene nuovamente la prefettura: Seal garantirà il servizio Atc in subappalto per altri 15 giorni proviene da Città della Spezia.

