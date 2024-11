Viviani presidente del Parco, Peracchini: “Uomo giusto al posto giusto”

In merito alla nomina di Lorenzo Viviani a Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Lorenzo Viviani per la sua nomina. L’uomo giusto al posto giusto: un riconoscimento che valorizza non solo il suo impegno come parlamentare e politico, ma anche la sua profonda conoscenza e vicinanza al mondo della natura e della pesca, settori nei quali ha sempre operato con competenza e passione. Viviani – conclude il sindaco – saprà guidare e sviluppare il Parco verso uno sviluppo prosperoso e sostenibile. A nome dell’Amministrazione gli auguro buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico”.

