Abbandona rifiuti sul Dorgia, rintracciato e denunciato. Beccato individuo a smaltire un bidet a Pagliari

Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza decisamente anomala di sette grossi sacchi in polietilene, contenenti rifiuti indifferenziati di varia natura, abbandonati nel greto del torrente Dorgia, nel tratto del quartiere del Felettino. Il fatto è che proprio poche settimane fa, l’alveo era stato completamente ripulito da alcuni volontari che si erano prodigati nel proprio tempo libero per riportare la zona al suo naturale stato. Il personale della Polizia Locale intervenuto a seguito della segnalazione, ha recuperato i sacchi abbandonati e iniziato una paziente opera di analisi del contenuto, riuscendo a rinvenire alcuni elementi che, inizialmente, riconducevano i rifiuti ad una donna residente in città, titolare della tessera di un supermercato che veniva ritrovata insieme a decine di chili di spazzatura.

La donna, una volta contattata, si è detta incredula: è stata così convocata in Comando e, dalle successive indagini effettuate, emergeva il nominativo della persona effettivamente responsabile dell’abbandono, alla quale aveva consegnato la spesa acquistata utilizzando la propria carta fedeltà. Veniva così individuato un cittadino ecuadoriano, di circa 30 anni, che veniva denunciato in quanto produttore dei rifiuti abbandonati. Al trasgressore è stato imposto di ritirare i sacchi e di smaltirli correttamente, fornendo prova dell’effettivo smaltimento; in caso di adempimento sarà ammesso al pagamento di una somma di 2500 euro che estinguerà il reato di abbandono.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com