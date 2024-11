Alassio celebra il 4 Novembre: il programma della giornata

Alassio. Nella giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del prossimo 4 novembre, l’amministrazione comunale di Alassio celebra la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, il ritorno di Trieste all’Italia nel 1954 e ricorda e onora i Caduti per la Patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, a nome dell’amministrazione comunale, nel ricordare con commosso e orgoglioso pensiero i concittadini caduti in guerra, invita la cittadinanza alla cerimonia commemorativa, che avrà luogo lunedì 4 novembre alle ore 10,30.

