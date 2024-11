Brera Holdings presente al Picco per Spezia-Modena

C’è un particolare gruppo di persone che ha acceso i fari sulla tribuna dello stadio Picco, parallelamente a quanto sta accadendo in campo tra lo Spezia e il Modena. Una delegazione di Brera Holdings, tra cui spicca l’amministratore delegato Pierre Galoppi, è presente sugli spalti dello stadio spezzino per seguire da vicino la gara, alimentando le voci di un forte interesse da parte del gruppo per l’acquisto dello Spezia Calcio.

È la prima volta che alcuni emissari della holding escono allo scoperto, seguendo da vicino una delle squadre a cui il gruppo è stato accostato nelle scorse settimane. Poco più di un mese fa, Brera Holdings aveva rilasciato un comunicato ufficiale in cui si parlava della firma di una lettera di intenti per l’acquisto di un club di Serie B. Già accostati a Brescia Calcio e alla Salernitana in estate, Brera Holdings non ha mai svelato le proprie carte, tenendo riservato il nome del club interessato. “Acquistare un club di Serie B non aumenterebbe solo il nostro portfolio ma andrebbe a sottolineare il nostro impegno nel rendere più accessibile il mondo dello sport professionistico ad un pubblico ancor più ampio”, scriveva il CEO Galoppi nella lettera di intenti lo scorso 27 settembre. “Crediamo che questa acquisizione aprirà a nuove strade di investimenti e interazioni per i tifosi”. E, trentasei giorni dopo, si registra la presenza del gruppo allo stadio Picco.

