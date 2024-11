Chiavari: Giubileo anno 2025, le iniziative diocesane

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali portavoce della Diocesi di Chiavari

Ci stiamo avvicinando all’apertura del Giubileo ordinario dell’anno 2025 che Papa

Francesco aprirà la Vigilia di Natale con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San

Pietro.

Quello che ci apprestiamo a vivere, infatti, sarà il ventisettesimo Giubileo

ordinario della storia della Chiesa, un tempo speciale di riconciliazione e conversione, di

solidarietà e impegno per la giustizia nel servizio di Dio e dei fratelli. All’inizio questi

appuntamenti venivano celebrati ogni cento anni, poi papa Clemente VI nel 1350 stabilì

di farli svolgere ogni 50 anni sino a quando Paolo II, con una Bolla del 1470, stabilì che

dovesse svolgersi ogni 25 anni.

Nella nostra Chiesa diocesana ci saranno ovviamente diversi momenti celebrativi,

ma non mancheranno anche pellegrinaggi e appuntamenti di confronto e riflessione. Il

desiderio è quello di cogliere questo tempo come un’occasione speciale per rinvigorire la

speranza nelle nostre vite, alla luce di un rinnovato incontro con Gesù. Per rianimare la

speranza in un contesto storico nel quale guerre e complessità incidono fortemente sui

nostri vissuti.

