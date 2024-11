La Cestistica a Empoli, una classica che si rinnova

Quinta giornata di regular season in arrivo per la Cestistica, che domenica alle 18 sarà ospite dell’USE Rosa Scotti al PalaLazzeri di Empoli, in quello che ormai è un classico di questi ultimi anni. Entrambe le squadre sono nel gruppo di quattro squadre a quota 6 punti, seconde dietro alla capolista San Giovanni Valdarno, e reduci da una vittoria nei rispettivi turni: Empoli ha superato Giussano in trasferta, mentre La Spezia ha battuto Livorno al PalaSprint di via Parma.

Le due compagini sono dunque in un momento di fiducia e si prospetta una bella partita in quella che, per le bianconere, è la terza sfida ad una squadra toscana in questo inizio di campionato. Nell’USE Rosa, inoltre, ci sono due volti noti ai tifosi spezzini: Angelica Castellani e Silvia Colognesi, ex di turno, che hanno vestito la canotta bianconera per due e tre stagioni. La direzione di gara è stata affidata a Igor Giustarini di Grosseto e Alessio Chiarugi di Pontedera (Pi).

