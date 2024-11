Legge di Bilancio, a Genova la manifestazione regionale dei pensionati: “Il potere di acquisto logora chi non ce l’ha”

Liguria. Si terrà lunedì 4 novembre alle ore 10 in largo Lanfranco a Genova la mobilitazione regionale delle pensionate e dei pensionati della Liguria che tornano in piazza per protestare contro una legge di bilancio inadeguata.

Ad organizzare la protesta il sindacato Pensionati Cgil che contesta l’operato del Governo “che non tiene conto dei bisogni di questa grande fascia della popolazione. Per rivendicare il potere d’acquisto, un sistema previdenziale che sappia garantire il diritto alla pensione, risposte su sanità, non autosufficienza e fisco nel segno dell’equità e dell’universalità sono state organizzate mobilitazione in tutto il Paese e lunedì la protesta regionale sarà a Genova”.

