Genova. Ponte di Ognissanti all’insegna del sole e delle temperature miti in Liguria. Anche sabato sarà una giornata caratterizzata da cielo terso, fatta eccezione per qualche nube soltanto in mattinata.

Venti deboli e mare poco mosso completano il quadro di un fine settimana che, anche grazie alle previsioni, ha attirato nella nostra regione moltissimi turisti decisi ad approfittare di questi giorni di inizio novembre caratterizzati da un campo di alta pressione che imperversa sull’Europa.

» leggi tutto su www.genova24.it