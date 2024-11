Modena, Bisoli: “Hristov deve avere rispetto, non può dirmi di stare zitto. Oggi giocato alla pari”

È un Pierpaolo Bisoli rammaricato quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Modena contro lo Spezia. “Nel primo tempo è stata una partita di Serie B, con poche occasioni. Abbiamo perso tanti duelli e l’inerzia è andata dallo Spezia. Nel secondo tempo Gori ha fatto un miracolo ed è andata così. Lo Spezia è stato cattivo, sporco, noi ancora non siamo così e ci è mancato. Avevamo fatto grandissime prestazioni, oggi siamo stati sottotono nei duelli”, spiega.

“La squadra ha giocato alla pari, ma rispetto a loro non abbiamo preso una seconda palla. Loro forse erano più freschi, nel secondo tempo abbiamo creato un po’ di mischie, abbiamo avuto il possesso. Abbiamo avuto la palla per pareggiare, il portiere è stato bravo ma non ho niente da rimproverare alla squadra”, prosegue. “Lo Spezia non è che abbia tirato molto, abbiamo perso tanti contrasti e da un contrasto è nato il gol. Forse lo Spezia era più fresco, D’Angelo ne ha cambiati cinque, io due. Ma nel secondo tempo eravamo più arrembanti, ma la squadra ha fatto il massimo che poteva. Io mi sento in grande difficoltà sui punti, la società farà delle valutazioni e le accetterò. Non cambierà la mia valutazione su Modena come piazza, fa parte del calcio”.

