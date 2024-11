Pallanuoto F/ Bogliasco sconfitto a Trieste 15-8

Un buon Bogliasco cede 15-8 in casa del Trieste dopo aver combattuto a lungo alla pari con le quotate rivali nel terzo turno del campionato di Serie A1 femminile.

Ancora una volta le biancazzurre si rendono protagoniste di un ottimo avvio di gara, arrivando addirittura a chiudere in vantaggio (3-1) la prima frazione di gioco, grazie alla doppietta di Giulia Bozzo e al gol di Eleonora Bianco. Trieste tuttavia ribalta la situazione già nel secondo quarto, con Bogliasco che resta comunque in scia siglando altri tre gol. A segno vanno altre due volte Bianco e una Carlotta Paganuzzi.

Pur continuando a giocare e a creare pericoli in serie alla porta avversarie, le liguri cominciano dopo il cambio vasca ad accusare un po’ di stanchezza, complice anche la gara disputate meno di 48 ore prima con il Rapallo e la lunga trasferta affrontata per arrivare in Friuli. Trieste quindi ne approfitta per mettere fine alla contesa lasciando comunque al Bogliasco l’opportunità di trovare altre due volte la via del gol con un’altra doppietta di Bianco che porta il proprio personale bottino di giornata a quota cinque.

“Anche oggi non posso che essere soddisfatto per la prestazione delle ragazze – afferma Sinatra – per tre tempi abbondanti abbiamo giocato alla pari con loro, malgrado patissimo un’evidente gap fisico, oltre che anagrafico. Non è facile venire qui con una partita sulle spalle giocate appena due giorni prima e riuscire a fare ciò che volevamo. Queste partite ci servono per crescere e credo che l’obiettivo lo stiamo centrando in pieno”.

Mercoledì si torna in acqua con la sfida interna (ore 14:30 alla Vassallo) contro la SIS Roma, valida come anticipo della quarta giornata di campionato.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 15-8

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, A. Zoch, G. Petrucci, V. Gant 1, L. Cergol 1, G. Klatowski 2, F. Colletta 1, A. Gragnolati 3, J. Vukovic 1, G. Matafora 1, G. Zizza 3, R. Apollonio, V. Koptseva 1. All. P. Zizza.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 5, D. Spampinato, L. Virzi, S. Bozzo 2, G. Millo, M. Nicatore, R. Rogondino, P. Bettini, B. Bo, M. Carpaneto, C. Paganuzzi 1, G. De Capitani Di Vimercate. All. M. Sinatra

Arbitri: Scappini e Doro

Note

Parziali: 1-3 7-3 3-0 4-2 Superiorità numeriche: Trieste 7/10 + un rigore fallito da Gragnolati nel terzo tempo (palo) e Bogliasco 4/7 + 2 rigori entrambi realizzati da Bianco. Uscita per limite di falli Spampianto (Bogliasco) nel quarto tempo. Spettatori 100 circa