Prima Categoria, Baia Alassio. L’ex Sacco match winner contro il Vadino: “Qua trovata la fiducia giusta, speriamo di continuare così”

Albenga. Si è appena concluso uno dei derby più belli della Prima Categoria girone “A”, terminato con la vittoria della Baia Alassio contro il Vadino. Una partita sul campo equilibrata a livello del gioco, delle occasioni decisamente meglio per i gialloneri. Traversa ad inizio partita di Hamati, il pallone sfiorato da Setti ad un passo dalla porta e Di Mari su punizione sono solo alcune potenziali occasioni da gol.

Poi il gol tutto da ex: assist di Setti e Sacco ribadisce ad un passo da Manti che non può fare nulla. Il gol basta per portarsi a casa un match complicato e ricco di polemiche arbitrali, soprattutto da parte del Vadino.

» leggi tutto su www.ivg.it