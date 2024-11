Raccolta dei rifiuti, da lunedì in vigore il nuovo orario di esposizione per le utenze non domestiche

Il Comune di Levanto informa che da lunedì 4 novembre l’orario di esposizione dei rifiuti per il ritiro domiciliare delle utenze non domestiche nel centro e in periferia sarà il seguente e resterà in vigore fino al 13 aprile 2025 (domenica delle Palme).

Indifferenziato: martedì, giovedì, sabato e domenica, dalla mezzanotte del giorno precedente alle 6.

Organico: lunedì, mercoledì, sabato e domenica, dalla mezzanotte del giorno precedente alle ore 6.

Vetro: lunedì, mercoledì e sabato, dalle 8 alle 9.

Imballaggi in plastica e barattoli: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12 alle 13.

Carta e cartone: martedì, giovedì e sabato, dalle 12 alle 13.

Cassette: mercoledì e sabato, dalle 12 alle 13.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com